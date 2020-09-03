İslahiye'de tehlikeli serinlik
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İslahiye'de tehlikeli serinlik

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen girdikleri süs havuzları ile derelerde serinlemeye çalışıyor.

İslahiye'de tehlikeli serinlik
03.09.2020 14:06 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:11

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen girdikleri süs havuzları ile derelerde serinlemeye çalışıyor.

İslahiye'de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, ilçe sakinleri de serinlemek için kendilerini ağaç gölgelerine attı. Tehlikeye ve yasağa aldırış etmeyen çocuklar ve gençler ise parklardaki süs havuzları ile Göz Deresi'nde serinlemeye çalıştı. Görevlilerin uyarmasına rağmen gençler, derede yüzmeye devam etti.


Kaynak: DHA

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