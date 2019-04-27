İslahiye'de Tefeci Operasyonunda 1 Tutuklama
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı saptanan 3 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda tapu, alacak hesaplarını gösteren kayıtlar ile 2 tabanca ve para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.M. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA