İslahiye'de Tefeci Operasyonunda 1 Tutuklama

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polisin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı saptanan 3 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda tapu, alacak hesaplarını gösteren kayıtlar ile 2 tabanca ve para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.M. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA