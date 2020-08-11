İslahiye'de taziye uyarısı İslahiye'de taziye uyarısıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında taziyelerin toplu şekilde yapılması yasaklandı.

İslahiye'de taziye uyarısı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında taziyelerin toplu şekilde yapılması yasaklandı.

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında cenazelerin 15 kişi ile sınırlandırılması ve toplu taziye yapılmamasına yönelik karar aldı. Alınan bu karar İslahiye'deki camilerden de yapılan anonslarla vatandaşlara duyuruldu. Camilerden yapılan anonsta, taziyelerde virüsün yayıldığına dikkat çekilerek, vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.

Kaynak: DHA