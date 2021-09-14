İSLAHİYE'DE TARLALARA DRONLU İLAÇLAMA - Haberler
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İSLAHİYE'DE TARLALARA DRONLU İLAÇLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, üreticiler traktörle ilaçladıkları tarlalarını, daha az maliyetli ve çevreci olan dron ile ilaçladı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, üreticiler traktörle ilaçladıkları tarlalarını, daha az maliyetli ve çevreci olan dron ile ilaçladı.

İslahiye'de bazı çiftçiler, traktörlerle ilaçladıkları tarlalarını; maliyeti ve ilaç kullanımı düşük, çevreye ve hayvanlara zararı daha az olduğu belirtilen dron ile havadan ilaçlatmayı tercih etmeye başladı. Ortaklı mahallesinde İslahiye Tarım ve Orman ilçe Müdürü Yüksel Şahin, Ziraat Mühendisleri,Mahalle Muhtarları ve çiftçilerin katılımıyla düzenlenen tarla gününde tarlada drone ile havadan ilaçlama yapıldı. Hazinesine 10 litreye kadar ilaç koyulan drone, yerden 1 metre yükselerek kırmızı biberlerin üzerinde verilen koordinatlarda ilaçlamayı gerçekleştirdi.

Traktörün girmediği yerlere dron ile ilaçlama yapıldığını ifade eden Ziraat Mühendisi Leyla Öngen,"İnsansız hava aracımızla çiftçimizin ürününe hasar vermeden doğru,zamanında uygulama yaparak zirai mücadelede destek veriyoruz. Çiftçilerimiz sulama yaptıkları üründe olası hastalıklar görülmesine rağmen traktörle ve holder ile girip ilaçlama yapamıyor. Traktörün girmediği tarlaya drone ile girip ilaçlama yapma imkanı sağlamaktayız. Zamanında ilaçlama ile hem verim kaybının yaşanmasını önlüyoruz. Ziraat mühendisleri tarafından drone ile ilaçlamanın yürütülmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ziraat Mühendisleri tarafından doğru zamanda, doğru etken madde ile ilaçlamayla doğru uygulama olacağından üreticilerimizde zarara uğramayacaktır" dedi.

Ortaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Ölmez, ise Tarımda teknolojiyi kullanacaklarını, ilaçlamayı bundan sonra drone ile yapacaklarını, traktör ile ilaçlama yaparkan, ürünlerin ezilmesi ile ürün kaybının bu şekilde engelleneceğini söyledi.

İSLAHİYE'DE TARLALARA DRONLU İLAÇLAMA

İSLAHİYE'DE TARLALARA DRONLU İLAÇLAMA

İSLAHİYE'DE TARLALARA DRONLU İLAÇLAMA

İSLAHİYE'DE TARLALARA DRONLU İLAÇLAMA
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Haber: İSLAHİYE'DE TARLALARA DRONLU İLAÇLAMA - Haberler
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