İslahiye'de tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi
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İslahiye'de tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi

İslahiye'de tarım işçilerinin günlük ücretleri belirlendi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlada çalışan mevsimlik tarım işçilerinin 2021 yılı günlük ücreti 68 lira olarak belirlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tarlada çalışan mevsimlik tarım işçilerinin 2021 yılı günlük ücreti 68 lira olarak belirlendi.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, yaptığı açıklamada, İlçe Fiyat Tespit Komisyonu'nun toplanarak 2021 yılı tarım işçilerinin çalışma saatleri ile ücretlerini belirlediğini bildirdi.

Köse, buna göre, tarım işçilerinin çalışma saatlerinin 06.30 ile 17.00 arasında olacağı ve günde 2 saat istirahat edeceklerini belirterek, işçilere günlük 68 lira ödeneceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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