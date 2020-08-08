İslahiye'de sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı
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İslahiye'de sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

08.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:35

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli ekip tarafından yapılan denetimlerde vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

İslahiye'de sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı

Kaynak: AA

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