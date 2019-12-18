İslahiye'de sonbahar güzelliği
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İslahiye'de sonbahar güzelliği

İslahiye'de sonbahar güzelliğiGaziantep'in İslahiye İlçesinde, sonbahar mevsimi farklı renklerin bir araya gelmesi ve ağaçlardan dökülen yapraklar ile seyrine doyulmayan görüntüler ortaya çıkarttı.

18.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:01
İslahiye'de sonbahar güzelliği

İslahiye'de sonbahar güzelliği

'in İslahiye İlçesinde, sonbahar mevsimi farklı renklerin bir araya gelmesi ve ağaçlardan dökülen yapraklar ile seyrine doyulmayan görüntüler ortaya çıkarttı.

Sonbahar sona ererken, ağaçlardan dökülen yapraklarla kaplanan Göze parkı rengarenk manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Parkta yapraklar arasında yürüyenler, fotoğraf çekerek, hayran kaldıkları manzarayı ölümsüzleştiriyor.

Kaynak: DHA

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: İslahiye'de sonbahar güzelliği
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