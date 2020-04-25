İslahiye'de sokaklar boş kaldı İslahiye'de sokaklar boş kaldıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde sokak ve caddeler boş kaldı.

İslahiye'de sokaklar boş kaldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde sokak ve caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde İslahiye'nin en hareketli caddeleri ve meydan sessizliğe büründü. Evlerinden çıkmayan aileler, bahar temizliği yaptı. Sokakta sadece görevlilerin bulunduğu ilçede polis ekipleri, dışarı çıkanları ve araçların sürücülerinin izinleri olup olmadığını kontrol etti. Ekipler vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA