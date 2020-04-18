İslahiye'de sokak hayvanları için mama bırakıldı Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşları sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bıraktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İslahiye'de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ekipler tarafından 150 kilogram mama hazırladı. Hazırlanan mamamlar barınaklara yerleştirilen 200 hayvana dağıtıldı. Çarşı merkezindeki park ve bahçeler ile bazı sokaklarda da belirli alanlara mama bırakıldı. Kaynak: AA