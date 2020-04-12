İslahiye'de sokağa çıkma yasağı karşılık gördü
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İslahiye, 3. Sayfa

İslahiye'de sokağa çıkma yasağı karşılık gördü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı İslahiye'de karşılık gördü.

12.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:47
İslahiye'de sokağa çıkma yasağı karşılık gördü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı İslahiye'de karşılık gördü.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı İslahiye'de karşılık gördü. Normal dönemde kalabalık olan çarşı merkezinde esnafların neredeyse tamamının kapalı olduğu, toplu taşıma araçlarının çalışmadığı ve vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı görüldü. İlçe merkezinde toplamda 3 kişiye Hıfzıssıhha kararına muhalefetten ceza yazıldığı öğrenildi.

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ve vatandaşların uyarıları dikkate almasında kolluk birimlerinin etkili olduğu görüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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