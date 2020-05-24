İslahiye'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yollarda denetim yapıldı.
24.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:16
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yollarda denetim yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kavid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma sebebiyle emniyet ve jandarma ekipleri çeşitli bölgelerde denetim yaptı.
Ekipler, yolda seyahat eden sürücülerin izin belgelerini kontrol etti, araç sürücüleri ile yolcuların ateşini ölçtü.
Sürücülerin ve yolcuların bayramını da kutlayan ekipler, araçlarda da maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konularında uyarılarda bulundu.
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Kaynak: AA