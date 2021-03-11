GAZİANTEP İslahiye'de 'soba zehirlenmesi' uyarısı

İslahiye'de 'soba zehirlenmesi' uyarısı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle belediye tarafından hoparlörle karbonmonoksit zehirlenmesine karşı uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi ekiplerince sosyal medya üzerinden ve mahallelerde hoparlörlerle gece şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yaşanabilecek zehirlenmelere karşı uyarı yapıldı. Belediye hoparlöründen yapılan anonsta; "İlçemizde meydana gelebilecek şiddetli rüzgardan dolayı, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyurulur" denildi.

Yetkililer, Metroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz Bölgesinde bu akşam saatlerinden itibaren fırtına uyarısı üzerine uyarı anonsları yaptırdıklarını ve halkın gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyarılarda da bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı