İslahiye'de Sis Etkili Oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İslahiye ilçesinde 2 gündür yağan yağmurun ardından sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler sis lambalarını yakarak, düşük hızla ilerleyebildi. İlçede trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba harcayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İlçenin üzerine çöken sis açan güneş ile birlikte kartpostallık görüntülere de neden oldu - GAZİANTEP