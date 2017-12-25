İslahiye 'de sis etkili oldu



GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. vatandaşlar, iki gündür aralıklıklarla yağan yağmur sonrası ortaya çıkan sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Özellikler trafikte ilerleyen sürücüler, görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için İslahiye Emniyet müdürlüğü ekipleri yoğun bir çaba harcarken vatandaşların hız yapmamaları konusunda uyarı da bulundu.

Sis ve güneş, ilçede kartpostal görüntüler oluşturdu.