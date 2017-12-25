İslahiye'de Sis Etkili Oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.



İslahiye ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İlçede özellikle sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerleyebildi. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun çaba harcarken, vatandaşlara uyarıda bulunuldu.



Sis ve güneş, ilçede kartpostallık görüntüler de oluşturdu. - GAZİANTEP