İslahiye'de Şiddetli Yağış Taşkına Sebep Oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde başlayan sağanak yağış dere yataklarında su taşkınına yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları eteğinde bulunan dört mahallede etkili olan sağanak yağış, Yağızlar, Kayabaşı, Hasanlök ve Sulumağara mahallelerinde etkili oldu.

Dere yataklarında yaşanan su taşkını çevre sakinlerinin paniklemesine yol açtı.

Mahalle yolları ile bazı evlerin bahçeleri sel yüzünden çamur, kum ve taşlarla doldu.

Sulumağara mahallesinde geçen karayolu, dere yatağının taşmasıyla taş ve molozlar nedeniyle trafiğe kapatıldı.



İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yaz aylarında yapılan dere ıslahı çalışmalarının yapılmış olması dolayısıyla su taşkınında can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Başkan Vural, dere yataklarında ıslah çalışmalarının devam ettiğini, zarar gören yollarda çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğünü söyledi.