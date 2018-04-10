İslahiye'de Şiddetli Yağış Etkili Oluyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki gündür şiddetli yağmur etkili oluyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkili oldu. İki gündür yağan yağmur ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, yollarda su birikintileri oluştu. Bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su basarken, belediye ekipleri ise dolan rögarlarda temizleme çalışması başlattı.

Yağmurun yarın da etkili olacağı belirtilirken, Perşembe günü ise ilçede havanın kapalı olacağı tahmin ediliyor. - GAZİANTEP