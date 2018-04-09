İslahiye'de Şiddetli Yağış

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bugün öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika devam eden yağmur yollarda su birikintileri oluşturdu. Gök gürültülü yağmur araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar da korunaklı alanlara sığındı. Vatandaşlar yağmuru cep telefonları ile görüntüledi. - GAZİANTEP