İslahiye'de Sıcaktan Bunalan Park ve Piknik Alanlarına Koştu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle park ve piknik alanlarında yoğunluk yaşandı.

İslahiye'de aşırı sıcaklardan bunalanlar, ilçedeki park ve piknik alanlarına akın etti.

Sıcak havada gölgelik alanları ve su kanallarıyla İslahiyelilerin tercih ettiği yerler arasında yer alan Göz Parkı, pazar tatilini değerlendirmek isteyen çok sayıda kişiyi ağırladı.

Göz Parkı'nda, Pırtık adlı köpeğini gezdiren Süleyman Avcı, havaların çok sıcak olduğunu belirterek, bu nedenle özellikle köpeği için parka gelerek, onun buradaki su kanallarında serinlemesini sağlağını söyledi.

Sıcak havanın etkili olduğu ilçede, halkanın önemli bir kesimi de sabah saatlerinden itibaren Fevzipaşa ve İdilli mahallelerindeki piknik alanlarını doldurdu.