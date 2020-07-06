İslahiye'de sıcak havadan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinledi.
06.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:35
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinledi.
Sıcak havanın etkili olduğu ilçedeki çocuklar Göz Parkı'ndaki tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına ve ilçedeki su kanallarına girdi.
Görevlilerin uyarılarına rağmen havuz ve kanallara giren çocuklar, serinlemeye çalıştı.
Kaynak: AA