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İslahiye'de seyir halindeki araç yandı

İslahiye'de seyir halindeki araç yandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç kullanılamaz hale geldi.

İslahiye ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç kullanılamaz hale geldi.

H.Ç. (32) idaresindeki 79 DT 449 plakalı hafif ticari araç, Güngören Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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