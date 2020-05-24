İslahiye'de sessiz sedasız bayram
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İslahiye'de sessiz sedasız bayram

pek çok yerde olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye İlçesinde de sessiz bir bayram yaşanıyor.

İslahiye'de sessiz sedasız bayram
24.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:00

pek çok yerde olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye İlçesinde de sessiz bir bayram yaşanıyor.

Ülkemizin pek çok yerinde olduğu gibi Gaziantep'in İslahiye İlçesinde de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sessiz sedasız bir bayram yaşanıyor.

Ramazan ayının sona ermesi ile dini gereksinim olan bayramlaşma geleneği bu yıl kısıtlı olarak uygulanıyor. Bayram kültürünün en yoğun yaşandığı İslahiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz Ramazan Bayramı'nı yaşıyor.

İlçenin en yoğun noktalarından çarşı merkezi ve Demokrası Meydanı başta olmak üzere sokaklar boş kaldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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