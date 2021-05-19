İslahiye'de semt pazarları hafta içi kurulacak
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İslahiye'de semt pazarları hafta içi kurulacak

İslahiye'de semt pazarları hafta içi kurulacak
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında hafta sonu kurulan semt pazarlarının hafta içi kurulacağı belirtildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında hafta sonu kurulan semt pazarlarının hafta içi kurulacağı belirtildi.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulan pazarlar çarşamba gününe alındı.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, esnafı, vatandaşı mesafe ve kurallara uymaları konusunda sık sık uyardı.

Girişlerin kontrollü olarak yapıldığı pazarda kurallara uyulduğu gözlemlendi.

İslahiye'de semt pazarları hafta içi kurulacak
İslahiye'de semt pazarları hafta içi kurulacak
İslahiye'de semt pazarları hafta içi kurulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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