İslahiye'de sebze pazarında koronavirüs tedbirleri devam ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İslahiye'de sebze pazarında koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Haberler
Gaziantep, Zabıta, Güncel

İslahiye'de sebze pazarında koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan sebze pazarında koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

15.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:41
İslahiye'de sebze pazarında koronavirüs tedbirleri devam ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan sebze pazarında koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Pazara giren vatandaşların ateşleri ölçüldü, İslahiye Belediyesi zabıta ekiplerince maske dağıtıldı, dezenfekte hizmeti verildi.

Sosyal mesafe kuralı sık sık görevlilerce anons edilirken, tezgahlar arasındaki mesafe 3 metre olarak uygulandı.

Ürünle müşteri arasına emniyet şeridinin çekildiği pazarda, sebze ve meyveler el değmeden, satıcı tarafından poşetlenerek satılıyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu Haberler
Nehir üzerinde yüzen tabutlar, bir kentimizde büyük paniğe neden oldu
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi
Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk...
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Sokağa çıkamayan Fedon, balkondan komşularına konser verdi
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Korona vakasının görülmediği Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uygulanan tedbirler dikkat çekiyor
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı
Konserleri iptal olan Serdar Ortaç, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Yasaktan kaçmak için plakasını değiştiren Yu Hanchao, Guangzhou Evergrande'den kovuldu
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Çin'den ezber bozan koronavirüs açıklaması: Sosyal mesafe en az 4 metre olmalı
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Bülent Uygun Ergin Ataman Radamel Falcao
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Milli
Şu an buradasınız: İslahiye'de sebze pazarında koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 15:17:41. #1.14#
title