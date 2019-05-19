İslahiye'de Şampiyonluk Kutlaması

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları kutlama yaptı.

Galatasaylı taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla yüzlerce motosiklet ve araç kuyruğu oluşturup şehir turu attı. Taraftarlar, Demokrasi Meydanı'nda maşele yakıp şampiyonluk çoşkusunu yaşadılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kent merkezi

Motosiklet ve araç konvoyu

Demokrasi meydanında coşku

Taraftardan Atatürk anıtında

Taraftar ile röp

Genel ve detay görüntüler

- Gaziantep

Kaynak: DHA