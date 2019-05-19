İslahiye'de Şampiyonluk Kutlaması
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları kutlama yaptı.
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları kutlama yaptı.
Galatasaylı taraftarlar ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla yüzlerce motosiklet ve araç kuyruğu oluşturup şehir turu attı. Taraftarlar, Demokrasi Meydanı'nda maşele yakıp şampiyonluk çoşkusunu yaşadılar.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Kent merkezi
Motosiklet ve araç konvoyu
Demokrasi meydanında coşku
Taraftardan Atatürk anıtında
Taraftar ile röp
Genel ve detay görüntüler
Kaynak: DHA
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