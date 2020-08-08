İslahiye'de saman dolu ambarda yangın çıktı Gaziantep'in İslahiye ilçesi Güllühüyük yolu üzerindeki saman dolu ambarda yangın çıktı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Güllühüyük yolu üzerindeki saman dolu ambarda yangın çıktı. İtfaiyenin 12 saat süren çalışması ile söndürülen yangında, yaklaşık 30 ton saman yandı.

Yangın, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Güllühüyük Caddesinde ki bir adreste çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm ambarı sardı. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan M.Y. yıllık olarak hayvanlarına yedirmek için aldığı yaklaşık 35 ton samanı bir hafta önce ambara doldurdu. Ambardan duman çıktığını gören eşi B.Y. önce eşini sonra itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 12 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında hayvan yemi olarak kullanılacak 30 ton samanın kül olduğu tespit edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA