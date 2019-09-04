İslahiye'de salçalık biber tezgahtaki yerini aldı

04.09.2019 12:54

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yemeklerin vazgeçilmez lezzeti olan salçalık biber, tezgahlarda yerini aldı.



İslahiye'de her yıl Eylül ayında satışına başlanan salçalık tatlı biber tezgahtaki yerini aldı. İlçede kurulan çarşamba pazarında salçalık kırmızı biberler tezgahlardaki yerini aldı. Pazarda 2 lira 50 kuruştan satın alınan biberler, ev hanımları tarafından evlerde temizlenip salça yapılıyor. Temizlenip tohumlarından ayıklanan biberler salça yapılarak mutfaklardaki yerini alıyor.



Salçalık biber satıcısı Veysel Akkuş biberleri Adana'dan getirdiklerini belirterek, ilçeye 5 ton biber getirdiklerini söyledi. Salçalık biberlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Erzin, "8'inci aydan 11'inci aya kadar tatlı ve acı biber olarak bulunabilir. 100 kilo biberden 19 ile 20 kilo salça elde ediliyor" dedi.



Salçalık biber alan Mehmet Yıldırım, salçanın yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu ve her yıl biber alarak salça yaptıklarını söyledi.



Biber satış alanındaki tezgahlarda zabıta ekiplerinin sık sık denetim yaptığı görüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA