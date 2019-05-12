İslahiye'de Sahte Paraya 2 Tutuklama

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, bankaya sahte döviz verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir banka şubesine sahte Euro verildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri bankaya sahte dövizi verdiğini saptadığı 7 kişiyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da 500 Euro'luk 11 sahte banknot, 2 tüfek, 10 tabanca ile mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ü. ve İ.A. tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Gaziantep

Kaynak: DHA