İslahiye'de Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Mahallesini Atatürk Mahallesi'ne bağlayan inşaatı devam eden hemzemin geçitte alt geçit inşaatı ile bodrum katlarındaki bazı evleri su bastı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin son yılların en yoğun yağışına maruz kaldığını, itfaiye ve diğer ekiplerin görev başında olduğunu söyledi.

106. Topçu Alayı içinden geçen hatların tıkanmış olduğunu ve şu anda çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Vural, ilçe genelinde ciddi bir sıkıntının yaşanmadığını aktardı.

Cadde üzerinde taşkın suların bulunduğu bölgelerde bekleyen bazı vatandaşları İslahiye Belediyesi Zabıta ekipleri araçla yolun karşısına geçirdi.

Hacıaliöztürk Mahallesi'nde bir apartmanların bodrum katlarını su bastı. Su baskınına maruz kalan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri vatandaşlara yardımcı oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ ekipleri, bölgeye dağılarak vatandaşlara yardımcı oluyor.

Kaynak: AA