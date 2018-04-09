İslahiye'de Sağanak

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağmur yaşamı etkiledi.

Etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmaktan korunmaya çalıştı.

Gök gürültüsüyle başlayan ve etkili olan sağanak yağış, yaklaşık yarım saat sürdü. Yağış sırasında sürücüler de zor anlar yaşadı.

İslahiye Belediyesi yetkilileri yağışın şehir merkezinde etkili olduğunu ancak herhangi taşkınlık gibi bir durumun görülmediğini aktardı.