İslahiye'de rüzgar ağaçları kırdı
İslahiye ilçesinde etkili olan aşırı rüzgar, ağaçların dallarını kırdı.
19.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:36
İslahiye ilçesinde etkili olan aşırı rüzgar, ağaçların dallarını kırdı.
Çamlıca Mahallesi Kemal Balıkesirli Sokak'ta meydana gelen olayda aşırı rüzgardan dolayı dalları kırılan ağacın büyük bir parçası sokak elektriği tellerini altına alarak yola düştü.
Bölgeye çağrılan belediye ekipleri, ağacın parçalarını temizlerken elektrik dağıtım istasyonu personeli de zarar gören elektrik akımını onardı.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Kaynak: AA