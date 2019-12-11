İslahiye'de renk cümbüşü
Haberler » Güncel » İslahiye'de renk cümbüşü - Haber

İslahiye'de renk cümbüşü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Karasu Çayı ve üzüm bağları doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

11.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:27
İslahiye'de renk cümbüşü

GAZİANTEP'in ilçesinde, Çayı ve üzüm bağları doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

İlçe merkezinden 'na kadar uzanan Karasu Çayı, ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor. Tarihi dokuyla bütünlük sağlayan Karasu Çayı, mevsimde farklı renk tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçedeki üzüm bağları ise hasat mevsiminin sonlanması ve mevsimin verdiği renk cümbüşü ile seyirlik görüntüler ortaya çıkarıyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler