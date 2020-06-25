İslahiye'de polisten maske denetimi İslahiye'de polisten maske denetimiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ekipleri sürücüler ile araçlardaki kişiler ve esnafa yönelik maske denetimi yaptı.

İslahiye'de polisten maske denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ekipleri sürücüler ile araçlardaki kişiler ve esnafa yönelik maske denetimi yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardında İslahiye'de denetimler arttırıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin en işlek caddelerinde oluşturdukları uygulama noktalarında maske denetimi yaptı. Polis ekipleri, durdurdukları araçların sürücülüri ile yolcuların maske takıp takmadıklarını kontrol ederek uyarılarda bulundu. Ekipler denetim kapsamınd esnafları ziyaret ederek maske kontrolü yaptı. Esnafa, maske takmayanları işyerine almaları konusunda uyaran polis, maske takmamanın cezasının 900 lira olduğunu hatırlattı.

Kaynak: DHA