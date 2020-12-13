İslahiye'de polisten kısıtlama denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci hafta sonunda polis ekipleri dışarıya çıkan vatandaşları ve sürücüleri denetledi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci hafta sonunda polis ekipleri dışarıya çıkan vatandaşları ve sürücüleri denetledi.İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uygulandığı hafta sonunda denetimler arttırıldı. Gün içerisinde hareketliliğin yaşandığı ancak kısıtlama nedeniyle boşalan bölgelerde denetim yapan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK