GAZİANTEP - İslahiye'de park halindeki 2 motosiklet yandı
07.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:20
İslahiye ilçesinde apartman girişinde park halinde bulunan 2 motosiklet bilinmeyen nedenle yandı.
İslahiye ilçesinde apartman girişinde park halinde bulunan 2 motosiklet bilinmeyen nedenle yandı.
Göltepe Mahallesindeki TOKİ 3. Etap Konutlarında bir apartman girişinde park halindeki H.D'ye (72) ait 27 SL 980 plakalı motosikletle A.D'ye (21) ait 27 AEC 207 plakalı motosiklette bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yanan motosikletleri kısa sürede söndürdü.
Yangında, motosikletler kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı