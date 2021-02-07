GAZİANTEP - İslahiye'de park halindeki 2 motosiklet yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GAZİANTEP - İslahiye'de park halindeki 2 motosiklet yandı

07.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 13:20

İslahiye ilçesinde apartman girişinde park halinde bulunan 2 motosiklet bilinmeyen nedenle yandı.

İslahiye ilçesinde apartman girişinde park halinde bulunan 2 motosiklet bilinmeyen nedenle yandı.

Göltepe Mahallesindeki TOKİ 3. Etap Konutlarında bir apartman girişinde park halindeki H.D'ye (72) ait 27 SL 980 plakalı motosikletle A.D'ye (21) ait 27 AEC 207 plakalı motosiklette bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yanan motosikletleri kısa sürede söndürdü.

Yangında, motosikletler kullanılmaz hale geldi.

GAZİANTEP - İslahiye'de park halindeki 2 motosiklet yandı
GAZİANTEP - İslahiye'de park halindeki 2 motosiklet yandı
GAZİANTEP - İslahiye'de park halindeki 2 motosiklet yandı
GAZİANTEP - İslahiye'de park halindeki 2 motosiklet yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Çiğdem Karaaslan
Magazin Alişan Ezgi Mola Feyza Aktan Merve Dizdar
Spor Arda Turan Deniz Türüç Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Derbi İzmir Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - İslahiye'de park halindeki 2 motosiklet yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 13:21:50. #1.14#
title