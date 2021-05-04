İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
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İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı

İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak üretimi yaygınlaşan çilek hasadına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak üretimi yaygınlaşan çilek hasadına başlandı.

Huzurlu Yaylası ile Amanos Dağları'nın eteklerindeki İdilli, Yağızlar, Boğaziçi, Köklü ve Tandır mahallelerindeki 190 dekarlık alanda yetiştirilen doğal çileklerin hasadı için koronavirüs tedbirleri kapsamında özel izinler alındı. İdilli Mahallesi'nde 2 yıl önce çilek üretimine başlayan çiftçilerden Yılmaz Sarıçam, "2 dönüm alanda ürettiğimiz çileğin hasadına başladık. Tam kapanmanın uygulandığı günde özel izinle ailemle birlikte hasat yapıyoruz. Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda 6 üretici vardı. Devletin fide dağıtıp özendirmesiyle çilek üreten çiftçi sayısı arttı. Bir dekarda yılda ortalama 10 ton ürün alabiliyoruz. Tamamen doğal olarak yetiştirdiğimiz çileğin kilosunu 10-15 liradan satıyoruz" dedi.


İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı
İslahiye'de özel izinle çilek hasadına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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