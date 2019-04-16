İslahiye'de Otomobiller Çarpıştı: 3 Ölü, 12 Yaralı -3

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, İslahiye'ye bağlı Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. - Gaziantep

Kaynak: DHA