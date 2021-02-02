İslahiye'de otogara giriş çıkış yapmayan sürücülere yönelik denetim yapıldı
02.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:40
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına uymayarak otogara giriş-çıkış yapmayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararına uymayarak otogara giriş-çıkış yapmayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri, İslahiye'deki ana yol güzergahlarında ilçe otogarına giriş-çıkış yapmadan yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri kontrol etti.
Kararlara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek