GAZİANTEP - İslahiye'de oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu
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GAZİANTEP - İslahiye'de oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

27.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:57

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kala şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araç sahipleri, araçlarına kış lastiği taktırmaya başlarken, oto lastikçilerde yoğunluk artışı gözleniyor.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, 1 Aralık'tan önce önlemlerin alınmasını istedi.

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Kış lastiği takılmasının bir zorunluluktan ziyade can ve mal güvenliği için önemli olduğunu belirten oto lastikçi İbrahim Göğebakan, 1 Aralık'ı beklemeden herkesin aracına kış lastiği takmasının önemine dikkat çekti.

GAZİANTEP - İslahiye'de oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu
GAZİANTEP - İslahiye'de oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu
GAZİANTEP - İslahiye'de oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu
GAZİANTEP - İslahiye'de oto lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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