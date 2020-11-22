GAZİANTEP - İslahiye'de KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
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GAZİANTEP - İslahiye'de KPSS Ortaöğretim oturumu başladı

22.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.11.2020 12:46

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), İslahiye ilçesinde de gerçekleştirildi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), İslahiye ilçesinde de gerçekleştirildi.

İslahiye'de bin 497 aday 14 merkezdeki 157 salonda 350 öğretmen gözetiminde KPSS sınavına girdi.

KPPS sınavına giren adaylar, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında ateşleri ölçülerek, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına göre ve polisin yaptığı üst aramalarının ardından salona alındı.

İlçede Kovid-19 testi sonucu pozitif çıkan ya da temaslı olanlar için her sınav merkezinde 2 yedek salonda 36 aday da sınavlara girdi. Cezaevinde ise 12 aday sınava girdi.

Kimliklerini evde unutan bir kısım adaylar Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava son anda yetişirken İrfan Sertbaş isimli aday sınava geç kalınca okul girişinden geri döndü. Sınava alınmayan Sertbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının kendileri için de geçerli olduğu düşüncesiyle saat 10'dan sonra yola çıktığını belirtti.????

GAZİANTEP - İslahiye'de KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de KPSS Ortaöğretim oturumu başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
KPSS Ortaöğretim oturumu başladı
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