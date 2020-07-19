İslahiye'de orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü
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İslahiye'de orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

İslahiye'de orman yangını; 3 hektar alan zarar gördü
19.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 19.07.2020 18:40

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 3 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü.

Alaca Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Gaziantep ve Kahramanmaraş Orman İşletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 2 iş makinesi ile yangına müdahale edildi. Hatay'dan gelen 3 helikopter de ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 3 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü. Ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

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