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İslahiye'de okulların yemekhaneleri denetlendi

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye'de okulların yemekhaneleri denetlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okulların yemekhanelerinde denetim yaptı.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okulların yemekhanelerinde denetim yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 4 okulda toplam 610 öğrenci için yemek verilen yemekhanelerde incelemelerde bulundu.

Gıda denetçileri yiyeceklerin hazırlandığı mutfaklardaki hijyen şartları, ürünlerin hangi ortamda muhafaza edildiği ve yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleriyle ilgili inceleme yaptı.

Ekipler, olumsuz gördüğü durumları okul müdürlerine bildirdi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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