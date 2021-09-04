İslahiye'de okullar yüz yüze eğitime hazır
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İslahiye'de okullar yüz yüze eğitime hazır

İslahiye'de okullar yüz yüze eğitime hazır
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağı tüm okullar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle eğitime hazır hale getirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağı tüm okullar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle eğitime hazır hale getirildi.

İlçedeki 19 bin 700 öğrenci 6 Eylül pazartesi çalacak olan ilk ders ziliyle 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlayacak. Bu kapsamda kentteki 87 okul, 1040 derslikte Kovid-19 tedbirleri alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilçedeki tüm okullarda maske, dezenfektan ve temizlik malzemeleri ihtiyaçları eksiği giderildi. İŞKUR kapsamında temizlik personelleri görevlendirildi.

Cumhuriyet Ortaokulu Okul Müdürü Şehmuz Doğan, yüz yüze eğitim için tüm hazırlıklarını yaptıklarını eğitim öğretime hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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