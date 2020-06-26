İslahiye'de okullar YKS'ye hazırlanıyor İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sınav yapılacak 18 okul, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumu Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sınav yapılacak 18 okul, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumu Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

İslahiye'de YKS sınavı yapılacak 18 okulda, 5 bin 200 öğrencinin katılacağı 186 salonda tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda sınav yapılacak okullarda İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte işlemlerine başlandı.

Hazırlıklar kapsamında sınav yapılacak her salonda öğrencilerin kullanması için dezenfektan ve maske bulundurulacağı belirtildi.

Kaynak: AA