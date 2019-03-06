İslahiye'de Öğretmen ve Öğrenciler Okuma Etkinliğinde Buluştu

İslahiye Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde (MTAL) "Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında okuma etkinliği düzenlendi.



Gaziantep Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan projeyle, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler, birlikte kitap okudu.

Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, kitap okuyarak oluşturdukları "halka"yla "Oku" yazıp, okumaya dikkat çekti.

Bazı öğretmen ve öğrencilerse, okul bahçesindeki banklarda 20 dakika kitap okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, projenin amacının Gaziantep'te tüm kesimlerde kitap okuma oranını arttırmak ve her bireye kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtti.

Çetin, okullarda öğretmenler arasında kitap okuma "halka"ları oluşturulacağını, öğrencilere yaratıcı yazma çalışmaları yaptırılacağını, öğrencilerin aileleriyle kitap okumalarını sağlayacak etkinliklere yer verileceğini ve kitap okumayla ilgili farkındalık etkinlikleri yapılarak okullarda kitap okuma saati uygulaması gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA