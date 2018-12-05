İslahiye'de Öğrencilere Kışlık Giysi Desteği

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 8 okulda ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için "Çocuklarımız Üşümesin" adlı kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında İstanbul'daki İslahiyeli iş adamlarının destekleriyle alınan montlar, 8 okulda, okul idarecileri tarafından belirlenen 200 ihtiyaç sahibi çocuğa dağıtıldı.



İslahiye Gençlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Temtek ve Başkan Yardımcısı Numan Uçar'ın katılımıyla, Karacaoğlan İlkokulu ve Ortaokulunda okul idaresince belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklar giydirildi.



Dernek Başkan Yardımcısı Uçar, amaçlarının montsuz ve ayakkabısız çocuk kalmayıncaya kadar kampanyayı sürdürmek olduğunu kaydetti.