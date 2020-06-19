İslahiye'de nikahlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kıyılıyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nikahlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kıyılıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde nikahlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kıyılıyor.

Kovid-19 salgınına karşı düğünlerin iptal edildiği ya da ertelendiği bölgede, nikahlar için İslahiye Belediyesi Evlendirme Memurluğunca farklı düzenlemelere gidildi. Nikahlar, dezenfekte edilen salonda gelin, damat ve iki şahidin katılımıyla sosyal mesafe kuralı gözetilerek kıyılırken, çiftler maske ile törene katılıyor, yakınları ise geniş salonda sosyal mesafe, fiziki mesafeye göre düzenlenen oturma düzenine göre sınırlı sayıda kişi alınarak yapılıyor.

Hatice ve Mehmet Çam çiftinin nikahı, İslahiye Belediyesi nikah salonunda iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.

İslahiye Belediyesi Evlendirme Memuru Emine Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle çok sıkı hijyen tedbirleri aldıklarını söyledi.

Geçen yıl 562 nikah işlemi yapıldığı belirtilen ilçede, Ocak-19 Haziran 2020 tarihler aralığında 120 nikah işlemi yapıldığı öğrenildi.

Mutluluklarını dile getiren gelin Hatice Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir ortam hayal etmediklerini anlatarak, maske ve sosyal mesafeyle nikah yapmalarının tuhaf bir duygu olduğunu ifade etti.

Damat Mehmet Çam ise nikah için daha önce müracaat ettiklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle sürecin geçmesini beklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Evlenen çiftlere mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kemal Vural ise normalleşme süreciyle başlanan nikah törenlerinde olduğu gibi normal yaşamda da vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA