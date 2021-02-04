İslahiye'de nikah işlemi sayısı bir önceki yıla göre azaldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2020 yılında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 456 çiftin nikah işlemi yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2020 yılında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 456 çiftin nikah işlemi yapıldı.

İslahiye Belediyesi Evlendirme Memurluğunun koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası yaptığı nikah işlemi sayısının bir önceki yıla göre azaldığı ifade edildi.

2019 yılında 46'sı yabancı uyruklu olmak üzere 562 çift nikah başvurusu yaparken, 2020 yılında 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 456 çiftin nikahı kıyıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek