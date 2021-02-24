İslahiye'de muhtarlara yönelik "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" konulu eğitim toplantısı
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İslahiye'de muhtarlara yönelik "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" konulu eğitim toplantısı

24.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:46
İslahiye'de muhtarlara yönelik

İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" konulu eğitim toplantısı yapıldı.

İslahiye ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" konulu eğitim toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık ve Gaziantep İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü işbirliğinde 75. Yıl İlköğretim Okulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya ilçedeki mahalle muhtarlarıyla AFAD Müdürlüğü görevlileri katıldı.

AFAD görevlileri, afet eğitiminin öneminden bahsederek her mahalle muhtarının bu konuda bilgi sahibi olması gerektiği vurguladı, vatandaşları da bu konuda muhtarların bilgilendirmesi gerektiğini aktardı.???????

İslahiye Muhtarlar Derneği Başkanı Şehmuz İzgüden ise deprem kuşağında bulunan İslahiye'de yapılan toplantının önemini vurguladı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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