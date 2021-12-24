İslahiye'de Muhtarlar Çalıştayı ve İstişare Toplantısı

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - İslahiye Kaymakamı Mustafa Antepli ve Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ayna, İslahiye'de düzenlenen Muhtarlar Çalıştayı ve istişare Toplantısı'na katıldı.

Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen buluşma, muhtarların bilgilendirilmesi, mahalle düzeyinde yaşanan sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin sunulması ve yabancılarla ev sahibi toplum arasındaki sosyal uyumun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Fatih Kökce, Sosyal Hizmetler İslahiye Merkez Müdürü Fatma Yırtar ile bazı mahalle muhtarları katıldı.

Toplantı, muhtarlardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.